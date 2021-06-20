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Türkiye'de son 2 yılda 33 binin üzerinde ailenin "diplomalı babası" oldu - Son Dakika

Türkiye'de son 2 yılda 33 binin üzerinde ailenin "diplomalı babası" oldu

20.06.2021 11:18
Türkiye'de son 2 yılda 33 binin üzerinde ailenin

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ailenin güçlendirilmesine yönelik açılan 2 bin 231 Baba Destek Eğitimi Programı kursuna son iki yılda katılan babaların sayısı 33 bini geçti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ailenin güçlendirilmesine yönelik açılan 2 bin 231 Baba Destek Eğitimi Programı kursuna son iki yılda katılan babaların sayısı 33 bini geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanmak üzere 72 farklı alt öğrenme alanında geliştirilmiş 2 bin 741'i mesleki ve 914'ü genel olmak üzere toplam 3 bin 655 yaygın eğitim kurs programı bulunuyor.

Bu kurs programları ile bireylerin sahip oldukları yeterlik ve nitelikleri geliştirebilmek, yeni yeterlikler kazanmalarına destek olmak ve bireyin hem nesnesi hem de öznesi olduğu öğrenmelerle donatılmasını sağlamak amaçlanıyor.

Kurs programları arasında aile ile ebeveynlerin eğitimine yönelik çalışmalar da özel bir önem taşıyor.

Bu kapsamda düzenlenen aile eğitimi programı ile nitelikli aile bireylerinin yetişmesi, evlilik birlikteliğinin sağlıklı başlaması ve devam etmesi, aile içi etkileşimle ilgili sorunların çözülmesi, aile birlik ve düzeninin sağlanması için bireylere sağlıklı bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Aile bireylerinin sağlıklı evlilik, aile içi etkileşim, rol, görev ve sorumlulukların paylaşımı, aile yılmazlığı, aile kurma, aile olmayı sürdürebilme gibi konularda temel bilgi ve becerileri edinmeleri için kurs programları düzenleniyor.

Toplumun en küçük birimi ve temeli olması, kendine özgü yapısal özelliklere sahip olması, üyelerinin üstlendiği yeni sosyal roller ve sorumluluklar, özellikle de çocuk yetiştirme ve eğitimindeki rolü nedeniyle aile eğitimi dünyada ve Türkiye'de gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim merkezlerinde yürütülen aile eğitim programları arasında babalara yönelik kurslar da dikkati çekiyor.

2 ayrı yaş grubuna yönelik kurslar

Bakanlık, Baba Destek Eğitimi Programı'nı da son iki yılda 3-6 yaş ve 7-11 yaş arası olmak üzere 2 ayrı program şeklinde düzenledi.

3-6 yaş Baba Destek Eğitimi Programı'nda bu yaş grubunda çocuğu bulunan babaların çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmeleri, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmelerini, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmelerini, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemeleri, evlilik ve aile içi iletişimde edindikleri becerileri kullanmaları amaçlandı.

7-11 yaş Baba Destek Eğitimi Programı'nda ise bu yaşta çocuğu bulunan babalara yönelik daha alt yaş grubundaki amaçlara ek olarak öğretmen-veli iş birliğinde daha aktif rol almaları da yer aldı.

Program kapsamında, son iki yılda 3-6 yaş çocuğu olan ebeveynlere de 487 kurs açıldı, 7 bin 924 kursiyer sertifika aldı. Aynı dönemde 7-11 yaş aralığındaki Baba Destek Eğitimi Kurs Programı'na yönelik de 1744 kurs açıldı ve kurslara toplam 25 bin 576 kursiyer katıldı. Böylece babalar için açılan kurslara katılanların sayısı 33 bin 500 oldu.

Yeni kurslar, yeni programlar ile açılacak

Bakanlık tarafından Aile Eğitimi Programı'nın içeriğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor, Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gerekli onayların alınmasının ardından eğitim içeriği yenilenmiş bu programlar tüm hayat boyu öğrenme kurumlarında uygulanacak.

milli eğitim bakanlığı, Evlilik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 2 yılda 33 binin üzerinde ailenin 'diplomalı babası' oldu - Son Dakika


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