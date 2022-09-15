Türkiye 'de son 20 yılda yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların kapasite sayısı 4,5 kattan fazla artış gösterdi.

Kaynak: AA

gençlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de yurt kapasitesi 20 yılda 4,5 kattan fazla arttı - Son Dakika

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