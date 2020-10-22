Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
22.10.2020 19:01
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2102 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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