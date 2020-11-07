Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

07.11.2020 19:05
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti., System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika


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