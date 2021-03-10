Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.
10.03.2021 20:53
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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