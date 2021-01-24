Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
24.01.2021 19:07
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendiği iddia edildi Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, yaşamını yitirdi Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler