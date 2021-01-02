Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.
02.01.2021 19:01
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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