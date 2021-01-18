Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
18.01.2021 19:47
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılıacak futbolcuların ismini tek tek verdi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadıköy'de bir gol daha! Fenerbahçe, golcüleriyle farka koşuyor Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı