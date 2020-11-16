Türkiye 'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti