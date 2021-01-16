Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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