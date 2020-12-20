Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
20.12.2020 19:15
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu Rafel Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yer alacak yapımlar netleşti İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"