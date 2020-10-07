Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti

07.10.2020 19:57
Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1355 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 288 bin 954'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946'ya ulaştı. Hasta sayısı 329 bin 138, vefat sayısı 8 bin 609, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 31 bin 575 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız, insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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