Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
11.01.2021 20:07
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
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