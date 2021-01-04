Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
04.01.2021 19:25
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Kasımpaşa'da ilk gol geldi! Golcü futbolcu, nefis bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi 13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi