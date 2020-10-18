Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

18.10.2020 19:37
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 101 bin 403 Kovid-19 testi yapıldı, 1815 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1504 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312'ye ulaştı. Hasta sayısı 347 bin 493, vefat sayısı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427, aktif hasta sayısı 34 bin 194 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

"Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 1500'den fazla iyileşen hasta olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, "Yeni tespit edilen 1815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliğiyle sürdürmeye devam edelim." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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