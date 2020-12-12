Türkiye 'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki