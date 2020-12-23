Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 20:05
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 192 oldu, 259 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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