Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
20.03.2021 20:13
Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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