Türkiye 'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar