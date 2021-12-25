Üye Girişi
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi

25.12.2021 20:38
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 109 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,49 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 128 milyon 349 bin 256 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Omicron varyantı hatırlatma dozunun önemini çok artırdı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle."

YORUMLAR
500

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Omicron, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
20:36 Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu
20:35 Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 20:46:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement