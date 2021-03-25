Türkiye 'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak