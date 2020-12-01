Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti

01.12.2020 19:45
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

"Tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, 190, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir "Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda engelli bir asgari ücretli de yer alacak "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?
Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar         
18:12
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak         
16:31
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Annesini, Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu         
14:59
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı İstiklal Caddesi'nde kamerayı görüp maskesini indiren genç kadın, şaşkınlık yarattı         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 19:57:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 110 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei