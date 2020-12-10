Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti

10.12.2020 19:11
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 918 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 220 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e çıktı.

Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a ulaştı. Hasta sayısı 564 bin 435, vefat sayısı 15 bin 751, ağır hasta sayısı 5 bin 943, aktif hasta sayısı 96 bin 91 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.?

"Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Bugün tespit edilen 5 bin 918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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