Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 219 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 219 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

30.11.2020 21:05
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 219 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.?

Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 219 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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