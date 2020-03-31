Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. - Son Dakika

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Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 46 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 214'e çıktı. Toplam vaka sayısı 13 bin 581'e ulaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:54 Kaynak: İHA
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