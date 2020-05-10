Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam... - Son Dakika
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Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam...
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi. - ANKARA
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11.05.2020 01:40:03. #1.13#
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