Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 103 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 103 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti

20.11.2020 19:35
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 103 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.?

"Tedbirlere uyarsak, kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 103 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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