Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 908'e olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, bugün 28 bin 578 test yapılırken, 4 bin 56 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 42 bin 282 olurken, bugün iyileşen 296 kişi ile birlikte toplam 2 bin 142 kişi iyileşti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım" dedi. - ANKARA