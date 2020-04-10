Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 6 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 6 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 30 bin 864 test yapılırken, 4 bin 747 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 47 bin 29 olurken, toplam 2 bin 423 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 62 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 667 kişi oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günlük test sayısında 30 bini aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor" dedi. - ANKARA