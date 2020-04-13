Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 34 bin 456 test yapılırken, 4 bin 93 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 61 bin 49 olurken, toplam 3 bin 957 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 63 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 786 kişi oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" dedi. - ANKARA