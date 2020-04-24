Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 122 yeni vaka teşhisi

Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 122 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle toplam can kaybı 2 bin 600'e, vaka sayısıya 104 bin 912'ye yükseldi.



Son verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."