Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 691 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 691 oldu. Bugün 46 bin 492 test yapılırken, 982 yeni vaka tanısı konuldu, 996 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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1.08.2020 02:54:29. #1.13#
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