Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 563 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 563 oldu. Bugün 43 bin 343 test yapılırken, 913 yeni vaka tanısı konuldu, bin 151 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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24.07.2020 02:20:20. #1.13#
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