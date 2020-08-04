Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 765 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 765 oldu. Bugün 46 bin 249 test yapılırken, BİN 83 yeni vaka tanısı konuldu, 994 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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5.08.2020 02:50:56. #1.13#
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