Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 710 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. Bugün 44 bin 846 test yapılırken, 996 yeni vaka tanısı konuldu, 981 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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2.08.2020 03:16:03. #1.13#
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