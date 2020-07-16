Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... - Son Dakika
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 440 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 440 oldu. Bugün 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, bin 87 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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17.07.2020 02:53:48. #1.13#
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