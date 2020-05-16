Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin... - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 96 oldu. Bugün toplam 42 bin 236 test yapılırken, bin 610 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 4 kişi iyileşti. - ANKARA