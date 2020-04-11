Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101... - Son Dakika

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Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101...
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 101 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:03 Kaynak: İHA
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