Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 908'e ulaştı.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 908'e ulaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:35 Kaynak: İHA
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