Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybederken can kaybı 2 bin 992'ye... - Son Dakika

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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybederken can kaybı 2 bin 992'ye...
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybederken can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybederken can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi. Bugün 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka sayısı görüldü. İyileşen hasta sayısı 5 bin 18 oldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:11 Kaynak: İHA
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