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Türkiye'de son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı - Son Dakika

Türkiye'de son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı

10.12.2021 10:01
Türkiye'de son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı

Türkiye'de kasımda en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 11 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'de kasımda en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 11 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde ölçüldü. Geçen ay, son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasımda ortalama sıcaklıklar İstanbul, Sakarya, Bozcaada, İpsala, Florya, Çeşme, Antakya, Erdemli, Yozgat, Gemerek, Kayseri, Zara, Ulukışla, Samsun, Ordu, Bolu, Merzifon, Amasya, Tokat, Cide, Bafra, Ünye, Nallıhan, Zile, Kars, Bitlis, Doğubayazıt, Batman, Viranşehir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Uzun yıllar kasım ortalama sıcaklığı 8,9 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 2,5 derece artarak, 11,4 dereceye yükseldi. 2021 yılı kasım ayı, son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı olarak gerçekleşti.

Kasımda en düşük sıcaklık sıfırın altında 11 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 derece ile Adana'da tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklık

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar İstanbul, Sakarya, Bozcaada, İpsala, Florya çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 derece iken, geçen ay 12,8 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 29,9 dereceyle Bandırma'da tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Çeşme çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,3 derece olurken geçen ay 13,9 dereceyi buldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,2 dereceyle Emirdağ'da, en yüksek sıcaklık ise 31,7 dereceyle Milas'ta ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, geçen ay Antakya, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,9 derece iken, geçen ay 15,6 derece oldu. En düşük sıcaklık sıfırın altında 6,2 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 dereceyle Adana ve Kozan'da belirlendi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, kasımda Yozgat, Gemerek, Kayseri, Zara, Ulukışla çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,6 derece iken, geçen ay 7,9 dereceyi buldu. En düşük sıcaklık sıfırın altında 11 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 23,8 dereceyle Akşehir ve Çumra'da tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay Samsun, Ordu, Bolu, Merzifon, Amasya, Tokat, Cide, Bafra, Ünye, Nallıhan, Zile, Ulukışla çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,4 derece iken, geçen ay 10,4 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 5,9 derece olarak Kızılcahamam'da, en yüksek sıcaklık ise 30,6 derece olarak Bartın'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Kars, Bitlis, Doğubayazıt çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,1 derece, geçen ay ise 6,6 derece olarak hesaplandı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,1derece olarak Sarız'da, en yüksek sıcaklık ise 23,1 derece olarak Tunceli'de termometrelere yansıdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Batman, Viranşehir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,2 derece iken, geçen ay 13,7 dereceyi buldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 30,3 derece olarak Cizre ve Ceylanpınar'da tespit edildi.

Türkiye, Kangal, Adana, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de son 50 yılın en sıcak dördüncü kasım ayı yaşandı - Son Dakika
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