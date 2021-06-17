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Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı - Son Dakika

Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı

17.06.2021 10:58

Türkiye'de geçen ay, son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.

Türkiye'de geçen ay, son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de daha önce 16,7 olarak ölçülen ortalama mayıs ayı sıcaklığının 2,6 santigrat derece arttığı tespit edildi.

Böylece son ölçümlere göre bu yılın mayıs ayındaki sıcaklık 19,3 santigrat dereceye çıktı ve son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek ortalama sıcaklık 2007 yılının mayıs ayında yaşanmıştı.

Geçen ay sıcaklıklar Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

"2020 en sıcak seneydi"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sıcaklık artışının en büyük nedeninin kömür, petrol ve doğalgaz kullanımına bağlı olarak atmosfere çıkan karbondioksit olduğunu anlattı.

"Bu durum atmosferin ısınmasın neden oluyor. 2020 senesi dünyada şimdiye kadar insanlığın yaşamış olduğu en sıcak seneydi. 2016'dan önce 2019 üçüncü en sıcak yıl olmuştu." diyen Kurnaz, şöyle konuştu:

"Ancak her sene bir öncekinden daha sıcak olacak demek değil. Çünkü atmosfer bazen biraz sıcak, bazen biraz daha serin olabilir. Bazen de yağışlı, kurak olabilir. Bu durum zaman zaman seneden seneye fark edebilir. Bu sene özellikle bahar aylarında doğru Türkiye biraz daha fazla ısındı. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da hava serindi. Ama Türkiye biraz daha sıcak geçti. MGM verilerine göre, 2021 yılının mayıs ayı son 51 senede kaydedilmiş en yüksek ortalama sıcaklığa sahip oldu. Pasifik Okyanusu'ndaki hava ve okyanus dolaşımını etkileyen El Nino'nun olduğu senelerde dünyanın ortalama sıcaklığı genelde yüksek olur. 2022 veya 2023 de El Nino görülecek olursa, o zaman Türkiye'nin ortalama sıcaklığı da buna bağlı olarak yükselecektir. Çünkü dünyanın her tarafı ortalamadan fazla ısınacak."

Sıcaklık artışıyla kuraklık ve tarımda verim kaybı riski ortaya çıkacağını dile getiren Kurnaz, "Aynı zamanda sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda sorun yaşatabilir. Şimdiden önlem aldığımız takdirde gelecekte ciddi sorunları engelleyebiliriz." dedi.

Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı
Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı
Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı
Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de son 51 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı - Son Dakika


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