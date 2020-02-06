Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler nedeni ile kurban kesildi - Son Dakika
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Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler nedeni ile kurban kesildi

7 saat önce

Siirt'te, Türkiye'de son günlerde meydana gelen, deprem, çığ gibi doğal felaketlerin tekrar yaşanmaması, kahraman Mehmetçikler ile polisin başarısı ve selameti için kurban kesildi.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan afetler nedeni ile kurban kesildi, System.String[]

Siirt'te, Türkiye'de son günlerde meydana gelen, deprem, çığ gibi doğal felaketlerin tekrar yaşanmaması, kahraman Mehmetçikler ile polisin başarısı ve selameti için kurban kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonu bahçesinde düzenlen törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan, Selim Erkovan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mevlüt Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.


Kurban kesim töreninde İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından şehitler ile Elazığ, Malatya ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve güvenlik güçleri için dua edildi.


Tören, dualar eşliğinde kurbanların kesilmesi ile sona erdi. - SİİRT

Türkiye, Deprem, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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