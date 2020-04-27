Türkiye'de Son Koronavirüs Vakası 15 Mayıs'ta Görülecek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Türkiye'de Son Koronavirüs Vakası 15 Mayıs'ta Görülecek - Son Dakika

Türkiye'de Son Koronavirüs Vakası 15 Mayıs'ta Görülecek

41 dakika önce

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı tarafından oluşturulan Koronavirüs tahmin araştırması Türkiye'de görülecek son vaka için 15 Mayıs tarihine işaret ediyor.

Türkiye'de Son Koronavirüs Vakası 15 Mayıs'ta Görülecek, System.String[]

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı tarafından oluşturulan Koronavirüs tahmin araştırması Türkiye'de görülecek son vaka için 15 Mayıs tarihine işaret ediyor.

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı'nın 24 Nisan 2020 tarihli araştırmasında ülkelerin son Koronavirüs vakası için yakın döneme girdikleri ifade edildi. İçerisinde Türkiye'nin de olduğu araştırma, Mayıs ayında Dünya genelinde yavaşlama görüleceğini ve Haziran'da normal hayatın başlayabileceğini söylüyor.

Koronavirüs Sonrası Haziran'da Normalleşme Başlayacak

Araştırmaya ilişkin detayları aktaran Sözcü Yazarı Serpil Yılmaz "Son Kovid-19 vakası tarihlerini gösterir grafikler yayımladı. Buna göre Türkiye'de son vaka 15 Mayıs'ta görülecek" şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca günlük iyileşen hasta sayısının, günlük vaka sayısından daha fazla olmasını platoya geçiş olarak yorumladı.

Günden güne umut vermeye başlayan Koronavirüs vaka tablosu geçtiğimiz gün düşüş yaşamaya devam etmişti. 25 Nisan itibarıyla ülkemizde 2.861 yeni vaka tespit edilmiş ve 106 kişi hayatını kaybetmişti.

Koronavirüse karşı zor bir savaş veren Avrupa ülkelerinin de Mayıs'ta normalleşmeye başlayacağını gösteren araştırma, son vaka konusunda 3 Mayıs tarihi itibarıyla Fransa'da, 9 Mayıs itibarıyla Japonya'da ve İngiltere'nin ise 13 Mayıs'ta görüleceğini aktarıyor.

Koronavirüs, Singapur, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:27 

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