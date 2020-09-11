Türkiye'de staj programına katılan yabancı öğrenciler, Mamak Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği'nin hayata geçirdiği staj programı kapsamında 14 ülkeden gelen 15 öğrenci, Mamak Belediyesini ziyaret etti.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, öğrencilere yeni tip koronavinüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.
Belediye ekiplerinin 24 saat mesai uygulamasıyla düzenli dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetiştiğini belirten Keleş, "Salgın sürecinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz." dedi.
Keleş, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:59 - Kaynak: AA
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