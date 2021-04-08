Türkiye'de staj yapan Gürcistanlı tıp öğrencileri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle 2019-2020 döneminde gerçekleşen "Gürcistanlı Tıp Talebelerinin Stajı ve Türkiye'yi Tanıtma Projesi" kapsamında Türkiye'de staj yapan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Gürcistan Gençlerine Yardım ve Mariflendirme Derneğinin de katkısıyla 2015'ten beri gerçekleştirilen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan sertifika takdim töreni, Tiflis'te bir otelde düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan Gençlerine Yardım ve Mariflendirme Derneği Başkanı Musa Haciyev, Müslüman din adamları, Türk kurumların temsilcileri ile projeye katılan öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, programda yaptığı konuşmada, törene katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, Türk devleti olarak bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Tıp çalışanlarının ne kadar ağır ve önemli bir görev üstlendiklerinin Kovid-19'la mücadelede bir kez daha görüldüğüne dikkati çeken Yazgan, sağlık alanına destek vermenin öncelikli olduğunu vurguladı.

Yazgan, Türkiye'nin Kafkasya'da güçlü tarihsel ve akraba bağlarına sahip olduğuna değinerek, YTB gibi diğer Türk kurumların yurt dışında benzer faaliyetlere destek vermesiyle toplumlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sağlandığını söyledi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Guliyev de projeyi gerçekleştiren tüm taraflara teşekkürlerini ileterek, etkinliğe katılmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

YTB ile Gürcistan Gençlerine Yardım ve Mariflendirme Derneğinin projenin başarısı için çok çaba sarf ettiklerini belirten Guliyev, Azerbaycan olarak benzer faaliyetlere destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından tıp öğrencilerine sertifikaları takdim edildi.