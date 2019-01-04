Türkiye'de Sürdürülebilir Madencilik Masaya Yatırıldı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen "İnsan için Maden" temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı, 3 Ocak 2019 Perşembe günü İstanbul Swissotel The Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi. Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir madencilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra sektörün gelecek vizyonunun detaylarıyla masaya yatırıldığı toplantı kapsamında 13 farklı kategoride ödül alan sektör temsilcilerine de ödülleri takdim edildi.

Dinçer: İhracat için üretim, üretim için ise teşvikler şart

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılında 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi. "İnsan için maden" mottosuyla insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda olmak için çalıştıklarını belirten Dinçer, yaşamdaki her şeyin bir maden ürünü olduğunu söyledi. Sektörün çoğunluğunun KOBİ'lerden oluştuğunu ve sektörün 150 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Dinçer, sektörün dolaylı olarak 750 bin kişiye dokunduğu belirtti. Sürdürülebilir madencilik için çalışmanın önemine değinen İMİB Başkanı Dinçer, "Bakanlık iş birliğiyle madenciliğin önemi, finansal yapısı ve sürdürülebilir madencilik üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Biz biliyoruz ki; ihracat için üretim, üretim için ise teşvikler şart. 2023 yıl hedeflerine ulaşmamız için 2019 ve sonraki yıllarda çok çalışmalıyız. Öte yandan Maden kanununu sektör ile beraber baştan oluşturmanın gerekliliğini savunuyoruz.Türkiye ekonomisi için maden ocakları da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. Bu nedenle sürdürülebilir madencilik için yatırımların gerçekleştirilmesi, bu noktada da devlet teşviklerinin artırılması gerekiyor."