Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
Son Dakika Dünya Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız - Son Dakika Dünya

Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..

Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız, System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..


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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34 
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