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Türkiye'de Suriye için ABD ve Rusya'ya eleştiri: Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız" dedi..
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:34
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