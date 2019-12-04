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Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
6 saat önce
Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu.
Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:21
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