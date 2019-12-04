Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
Son Dakika Dünya Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi - Son Dakika Dünya

Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi

6 saat önce

Yaman Halawi isimli genç, Halep'ten Türkiye'ye 41 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından girişimcilik ve çeviri alanında bir çeviri şirketi kuracak kadar topluma entegre oldu.

Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi, System.String[]

Yaklaşık 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de sığınmacıların savaş bittiğinde ülkelerine dönüp dönmeyecekleri yıllardır tartışılıyor. Kimilerine göre Suriyelilerin Türkiye'de çok geniş bir yelpazede kurdukları binlerce şirket ve yarattığı ekonomik potansiyel, ev sahibi toplumla kaynaşma ve yeni hayatını Türkiye'de kurgulama isteğini ifade ediyor.


Resmi rakamlara göre, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler yaklaşık on yıldır 1,5 milyar liraya yakın yatırım yaparak farklı sektörlerde 15 bin 159 şirketi ya kurdular ya da ortak oldular; binlerce kişiyi istihdam ediyorlar. Ancak bu sığınmacıların büyük bir kısmı yoğun bir mücadele ve azim sonucu Türkiye'deki yeni hayatlarına tutunuyorlar.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:38:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Suriyeli girişimci olmak: Yaman Halawi'nin hikayesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]