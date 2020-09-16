TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1 - Son Dakika

TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1
TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1 (yeniden)-O ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİÖzlem YURTÇU KARABULUT, Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN /Ankara, (DHA) - DÜNYANIN dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi...
İSTANBUL -TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1 (yeniden)
-O ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
Özlem YURTÇU KARABULUT, Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN/ Ankara, (DHA) - DÜNYANIN dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.
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