TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1 - Son Dakika

İSTANBUL -TÜRKİYE'DE TARİHİ GÜN... KORONAVİRÜS AŞISINDA İLK GÖNÜLLÜ UYGULAMASI YAPILDI -1 (yeniden)

-O ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Özlem YURTÇU KARABULUT, Muhammet BAYRAM, Gökhan CEYLAN/ Ankara, (DHA) - DÜNYANIN dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.